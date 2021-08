Eriti raskelt viga saanud 20ndates eluaastates politseinikud viidi veidi hiljem edasi Tallinnasse Põhja-Eesti regionaalhaiglasse (PERH), kus tegutseb põletuskeskus. Samasse raviasutusse toimetati ka kiirabiauto juht. Kõik nad on seal praegugi ning meedikud loevad nende seisundit raskeks, ent sabiilseks.

Tartu ülikooli kliinikumis ravil olnud kaks päästjat on seevastu nüüdseks lubatud kodusele ravile.

Uudis sisaldas algul väidet, et ka kiirabiauto juht on pääsenud koju. See ei vasta tõele. Toimetus palub eksimuse pärast vabandust!