Klubi Tartu Maraton kommunikatsioonijuht Liisa-Lotta Veiken ütles eile, et põhipäeval on osalejaid vähem kirjas kui mullu samal ajal. Kui eile oli pikimale distantsile (34 km) end kirja pannud 240 inimest, siis eelmisel aastal oli põhidistantsile samal ajal registreerunud 320 inimest. Kokku oli eilseks rulluisumaratonile end kirja pannud 456, mullu samal ajal 640 osalejat. «Praegu on osalejatel ebakindlust ilmselt rohkem ja otsustatakse ka sageli viimasel minutil,» tõdes Veiken.