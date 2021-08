Siiski heidavad üritusele ka sel aastal varju koroonapiirangud ning seetõttu on välja mõeldud uutmoodi lahendus. Selleks, et tagada hajutatus ning minna tagasi enda vabaks laulmise vaimu juurde, on korraldajad kutsunud inimesi üles tegema omaenda laulupesasid, kus väiksemate seltskondadega on veebiülekande teel võimalik luua oma kodune laulupidu.

Isegi kui oleks soovi kohapeale minna, on Tartu laulupeo piletid juba välja antud. Piirangutest tulenevalt tuli huvilistel Piletilevi kaudu lunastada tasuta pilet, et korraldusmeeskonnal oleks ülevaade, kes osalevad. Tasuta pileti taotlemisel tuli kirja panna ka koroonatõendi olemasolu. Need, kellel pass puudub, pidid lunastama eraldi kiirtestiga pileti, et neid saaks üritusel kohe testima suunata. Kohapeal on kiirtest tasuta.