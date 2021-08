«Esmajärjekorras paneme korteritele aknad ette, et ilm kahju ei teeks, ja teeme korda tehnosüsteemid,» ütles Kull. Tõenäoliselt on võimalik remonditöid teha püstakute kaupa, nii et osa elanikke saab kiiremini koju naasta. Kui mahukaks maja remonditööd kujunevad, on vara öelda, kuid kahjustada sai suurem osa püstakus olevatest korteritest, lisas ta.