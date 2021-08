Uskumatu, sellest pöörasest augustipäevast on möödas juba 30 aastat. Osalenutel on see muidugi pidevalt meeles. Aga pool elanikkonnast ei saagi ju mäletada... Sel päeval, 20. augustil 1991 oli päikseline rünkpilvedega ilm. Vene tankid olid Tartust mööda läinud. Tähetorni sündmused ja otsustavad sammud olid alles ees – õhtupooliku asjad.