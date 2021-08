Kurvastav igivana vaidlus: kas Tartu peab arenema või mitte?

Kevadel hindasime koostöös metsandusspetsialistidega kinnistu metsaala, millest selgus, et seda ei ole aastakümneid keegi hooldanud. Suur osa puudest on haiged või oma eluea lõpus. Kase, lepa ja muude lehtpuude tihnik on muutunud linlastele kasutamiskõlbmatuks – see on pime ning ohte peitev padrik, kus ei ole võimalik jalutada, sportida ega lastel mängida.