Esmaspäeval avaldas Mustvee vallavolikogu senisele vallavanemale Aivar Lainjärvele umbusaldust ning valis 12 poolthäälega uueks vallavanemaks Terje Rudissaare. On tähelepanuväärne, et ka viimase tegevust on kolleegid varem avalikult kritiseerinud ning teda on seetõttu isegi ametist tagandatud.