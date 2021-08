«Soovime hoida ühiskonna võimalikult avatuna ja haiglaid mitte üle koormata. Hetkel peale vaktsineerimise selleks muid võimalusi pole,» sõnas linnapea Urmas Klaas. «Mul on hea meel, et ülikoolilinnas Tartus on usaldus teaduse ja meditsiini vastu piisavalt suur,» lisas linnapea.