​Tema sõnul võib see tuleneda ka muutustest kaitseliinis, kus pole kogu aeg esindatud ühed ja samad nimed. «Hea on ju ideaalis mängida igal nädalal sama kaitseliiniga, et koostöö sujuks paremini. Aga mänge tuleb veel, on võimalik palju punkte teenida ning tabelis ülespoole ronida,» tõdes kapten ning kutsus fänne üles usku mitte kaotama.