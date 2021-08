Mustvee volikogu asub hääletama kaht umbusaldusavaldust

Kuigi umbusaldusavaldused on selle omavalitsuse juhtkogus vaat et tavapärased, on sel korral olukord pisut kummaline. Nimelt andsid avalduse sisse volikogus eri leeridesse kuuluvad saadikud. Vallavanemat soovivad umbusaldada EKREga seotud liikmed, volikogu esimehe lahkumist soovivad näha Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga seotud volinikud.