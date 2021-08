Esialgu tundub see tõesti võõras ja paljud jalgpallisõbrad on selle vastu võtnud äraootavale seisukohale jäädes. Sõna peetakse heaks katseks, aga kunstlikuks, mõnele lihtsalt ei meeldi. Leitakse, et vana hea sõna «väljalangemismängud» ajaks kenasti asja ära, kui just peab eestikeelset terminit kasutama ning ingliskeelset «play-off-mängud» või lühemalt lihtsalt play-off’i tõrjuma. Samas nenditakse, et esialgu võõras tunduva sõnaga harjub kõrv kiiresti ning mida rohkem seda kuuleb, seda loomulikum tundub. Ennustatakse sedagi, et võib-olla see veel lüheneb ja muutub kõnekeeles lihtsalt sõelaks.