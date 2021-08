Vean kihla, et nii mõnigi jalakäija on märganud ja nurisenud, et kõnnitee kulgeb suure ringiga sihtkoha poole, kuigi saaks ka otse; et sebrani viiv distants tüütab ja väsitab ka kõige atleetlikuma jalakäija; et keskkond on hall ning täis nõukaklassikat ning et tee on poste täis takistusterada. Kõik disainivead kõnniteedes viitavad ühele: kõnniteid pole planeeritud eraldi, need on rudiment ehk piltlikult öeldes jäänus sõiduteede planeerimises.