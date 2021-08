Viie operatiivtöötaja ja kolme eraisiku kehavigastused ning koleda õnnetuse põhjustaja surma kaasa toonud gaasiplahvatus Jaama 77 viiekorruselise maja ühes korteris külvas kahjustusi lähemale ümbruskonnale. Muu hulgas ei saa lapsed seetõttu mängida mänguväljakul ega kepselda paljajalu murul, sest see on täis pisikesi klaasikilde. Akende ette on löödud puitlaastplaadid.