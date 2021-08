Jaan Kaplinski 4. oktoobril 2006 Postimehe toimetuse rõdul Gildi 1, taamal selja taga Jaani kirik. FOTO: Sille Annuk

Jaan Kaplinski (22. jaanuar 1941 – 8. august 2021) elule ja loomingule saab pilku heita selle aasta algul tema 80. sünnipäevaks valminud virtuaalnäitusel «Jaan Kaplinski teekond». See põhineb Eesti kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu ja Eesti kultuuriloolise arhiivi kogudel.

Näituse üks koostajaid on Eesti kultuuriloolise arhiivi vanemteadur Marin Laak, kelle sõnul on virtuaalnäituse alguses jaotused «Kaplinskist» ja «Kaplinskiga», mis koondavad tema kohta kirjutatut ja kõneldut leksikonidest Youtube’ini.

«Näitus on üles ehitatud kümnenditena: «1960–70ndad», «1980–90ndad» ja «2000ndad ...»», märkis ta näituse avanemise puhul jaanuaris. «Muidugi on need vaid tinglikud ajaraamid, mis siiski aitavad kirjaniku loomingulist teekonda tajuda ja mõista. Ja aukartust äratavalt sügav ja loomerikas on olnud see kulg alates esikkogust kasvava rahvusvahelise tuntuseni.»

Kaplinski teoste tõlkeid on Marin Laagi sõnul praeguseks ilmunud rohkemal arvul kui tema eestikeelseid teoseid kokku. Näituse ajajoon näitab kirjaniku kõiki raamatuid luulekogudest tõlgeteni. Kaanepiltidele lisaks leiab ka mõned fotod Jaan Kaplinskist ajas ning väikse autori loal tehtud valiku luuletusi.

Jaan Kaplinski on oma arhiivi Eesti kultuuriloolisesse arhiivi hoiule andnud aastakümnete jooksul. Muu hulgas on välja pandud luuletuste käsikirju aastast 1973.

Virtuaalnäituse lõpetavad jaotused «Luulet ja laule» ning «Tõlked». Vaatajad saavad kuulata autorit lugemas oma luulet CD-plaadilt «Kolmes keeles» (Eesti kirjanduse selts, 2014). Veebiavarustest on koondatud Kaplinski luuletustele loodud heliloomingut, luuleleide ja tõlgete esitusi. «Mõistagi on see vaid jäämäe tipp sellest, mida Kaplinski kohta võib veebiavarustest leida,» lisas Laak. «Kuulamata jäid raadiosaated, lugemata digilehed. Palju abi oli oleks näituse koostamisel olnud Jaan Kaplinski e-bibliograafiast, mida praegu veel ei ole.»

Virtuaalnäituse «Jaan Kaplinski teekond» koostasid Eesti kultuuriloolise arhiivi vanemteadurid Marin Laak ja Maarja Hollo, kujundada aitas digiarhivaar Marju Mikkel ning tehnilise teostuse tagas Ilona Kolossova.

Tegemist on esimese kirjandusliku virtuaalnäitusega, mis jääb vaatajatele avatuks piiramata ajaks. Laagi sõnul on see ühtviisi nii väljakutse kui ka võimalus. «Saame oma arhiividele toetudes avada kirjanike suurust täiesti uuel moel. Samal ajal ei ole vaatajaskond piiratud kirjandusmuuseumi füüsilise külastamisega,» lisas ta.

Näitusele pääseb siit.

Jaan Kaplinski ärasaatmine

Jaan Kaplinski (22. jaanuar 1941 – 8. august 2021) ärasaatmine toimub täna, 15. augustil kell 14.30 Tartus Jaani kirikus. Lahkunuga hüvasti jätmisele järgneb katoliku missa. Omaste teatel on viiruseohu tõttu võimalik kirikusse lubada vaid vaktsineerituid, Covid-19 läbipõdenuid või negatiivse testitulemuse saanuid.

Omaksed paluvad pärjad ja suured lillekimbud jätta toomata.