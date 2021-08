Elektrolüüser on rohelise vesiniku tootmise tsüklis oluline lüli, mis aitab tuule- ja päikeseenergiat vesinikuna salvestada. See on vajalik näiteks väga tuulistel või päikselistel päevadel, mil tekib roheelektri ülejääk. Tuulevaiksetel ja pilvistel päevadel saab vesinikuna salvestatud energia uuesti elektriks muuta.