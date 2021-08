«Kontratenorid on sageli baritonid, kuid ainult harva kasutavad nad oma madalamat hääleulatust ja eelistavad pigem falsetti, seega on publikul oodata suurepärast kahe erineva, kuid mingil määral sarnase hääleliigi etteastet,» selgitas Kadri Tegelmann, kes on Palamuselt võrsunud metsosopran.