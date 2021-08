Tänavu kevadel kogutud haruldastest fotodest tehtud 25-pildilises valikus on jäädvustatud toonased ansamblid, olulisemad sündmused ja kuraatori sõnul ka vaimu piiramine võimu poolt. Kogumiskampaaniaga saada õnnestunud ülejäänud fotosid loodab kuraator vaatajate ette tuua tulevikus, uutel väljapanekutel ja suuremates näitusesaalides.

Näituse saatetekstist on lugeda, et juba 1965. aastal tegutses Tartus esimene kuulsam biitbänd Kontrastid – isegi nii hästi, et on jäädvustatud Eesti Telefilmis aastal 1968 valminud portreefilmis Artur Rinnest. Algselt keskkoolipäritoluga, hiljem tudengite loominguvajadustest alguse saanud ansamblid pistsid oma loomingulisel teel rinda totaalse muusikariistade defitsiidi, vanema generatsiooni põlgliku suhtumise ja võimuametnike otsese vastuseisu ning keelamistega. Tvisti tantsimine lõpetas enneaegselt koolipeod, kahtlased ansamblinimed lõpetasid muusikaliste koosseisude eksistentsi, liigne lavaline vabadus võis lõpetada muusikute ülikoolitee.

Ansambel Kontrastid aastal 1968 raudteelaste klubi ehk hilisema ERMi näitustemaja ees. FOTO: Eesti Muusika Kuulsuste Koda

Näituse fotod võtavad kokku Tartu biit- ja rokkmuusika algusaegade emotsiooni ja elu-olu.

«Neid fotosid vaadates tuleb meeles pidada mõnda olulist asja,» lisab kuraator. «Esiteks, fotograafia oli tol ajal täielike entusiastide-laborantide pärusmaa. Sestap on fotode puhul olulisem sisu, mitte niivõrd kvaliteet. Teiseks, viiekümne aasta jooksul on palju materjali kas otseses või kaudses mõttes ajaloo prügikasti sattunud, seega tuleb tänulik olla, kui ansamblist on säilinud kasvõi pisike, udune foto. Kolmandaks, ilu on vaataja silmades ja kogutud fotode seast tehtud valik kindlasti subjektiivne.»

Eesti Muusika Kuulsuste Kojal on põhjust tänada kõiki fotograafe ja neid, kes aitasid fotode ja info kogumisega. Ja need on Urmas Anderson, Väino Land, Tiit Hellenurm, Toomas Taul, Urmas Taul, Tiit Kööbi, Meelik Mälksoo, Ragnar Heido, Avo Kartul, Andrus Kerstenbeck, Hain Salujärv, Heino Maripuu, Valeri Šeripov, Jüri Hargel, Andres Oja jmt.

Väljapaneku fotosid nimetab Risto Lehiste väärtuslikuks täienduseks Eesti teatri- ja muusikamuuseumi arhiividele.

Näitus on viimast päeva avatud 14. augustil kell 12-18, sissepääs prii.