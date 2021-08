Kohale jõudnud päästjad asusid korterist, kust immitses välja gaasilõhna, päästma 46-aastast meest, teadmata, et appi mindi mitte lihtsalt ohvrile, vaid järgneva plahvatuse tahtlikule korraldajale. Et korteriuks oli lukus, sisenesid päästjad teise korruse korterisse viimaks läbi akna. Seejärel avasid kaks päästjat ukse ka trepikojas oodanud kahele politseinikule ja kiirabitöötajale. Sündmus oli suunatud sellele, et saada korterist kätte kannatanu ja hakata ruume tuulutama.