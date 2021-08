Avarii hetkel jalgrattaga sündmuspaiga lähedal olnud Uku Pira nägi Riia tänaval endast möödumas tänavapuhastusautot, mille mahuti oli jäänud tavapärasest teistmoodi, kallutatud asendisse. «Nägin esimest korda, et sellise auto kastiosa oli üleval, ma ei teadnuki, et see võimalik on. Siis tuli kohe pähe, et siinse silla kõrgus on ju neli meetrit, aga see auto on tunduvalt kõrgem, kuidas ta sealt läbi saab,» kirjeldas ta.