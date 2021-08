Tartu sotsiaaltööteenistuse juhataja Inge Kool ütles, et Kopli tänaval kutsehariduskeskuse hotelli kasutas eile kaks inimest ühest perest. Samuti võttis eile hilisõhtul ühendust üks naine lapsega, kes täna õhtul hotellis toa võtab. Tõenäoliselt tuleb homme ka välismaalt tagasi üks pere, kes öömaja vajab, lisas Kool, kuid selle pere liikmete arv pole hetkel täpselt teada.

Samas oli teada, et veel mitmed elanikud liikusid peale plahvatust sugulaste või tuttavate juurde. «Hotelli soovijaid tuleb seega jooksvalt juurde, sest eluruumide taastamine võtab aega ja ei sobi nii pikalt olla oma tuttavate ja sõprade juures, kuhu algselt sai mindud,» rääkis Kool. Seetõttu paigutab linn lähiajal hotelli arvatavasti veel mitu peret.

Kool ütles, et õnneks nii Jaama 77, kus plahvatus toimus ja kõrval kahjustada saanud Pärna 10 maja oli kindlustatud. Kui kiiresti saadakse kindlustusandjaga ühendust ning selgeks, kaua remonditööd aega võtavad, selgub lähiajal. Kuni tööd kestavad, katab abivajajate hotellikulu linn. Hotellis saab hommikusööki ja lõunat, kuid pole õhtusööki ning pole võimalust ise süüa valmistada.

Kui aga selgub, et kulu läheb kindlustuse alla, siis katab kulud kindlustus, ütles Kool, kuid praegu on asi veel selgitamisel.

Kool ütles, et kel on õnnetuse tõttu tekkinud küsimusi või lahendamist vajavaid muresid, on oodatud temaga ühendust võtma ametitelefonil 5866 7710.

Näiteks pakuti ka ühele purustatud akendega korteris elavale vanaprouale koristusteenus. Kui taolisi abipalveid tuleb veel, siis kindlasti aitame, kinnitas sotsiaalvaldkonda kureeriv Tartu abilinnapea Mihkel Lees.

Samuti on linna sotsiaalosakonna töötajad helistamas läbi nii Jaama 77 kui ka Pärna 10 korterite elanikke, et vajadusel anda neile infot ja uurida, kuidas linn saab neile abiks olla.

Eile õhtul jäid politseinikud plahvatuspaiga juurde kuni täna hommikuni, et vajaduse korral abistada ka neid, kes alles hilja õhtul koju saabuvad. Politsei Tartu piirkonnavanem Siim Linnard ütles, et praegu teadaolevalt õhtutundidel koju saabujaid ei olnud.

Kool ütles, et tänaseks on ka selge, et inimesed vajavad psühholoogilist tuge. Selleks puhuks on olemas sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116006, kuhu saab pöörduda abi küsimiseks ööpäevaringselt.