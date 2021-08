Plahvatanud korteris viibinud mees suri

On alust arvata, et plahvatus võis olla tahtlikult tekitatud, mistõttu uurib prokuratuur juhtunut plahvatuse tekitamise paragrahvi järgi. Tartu Postimehe andmetel lukustas joobes mees end korterisse ja peagi hakkas sealt lekkima gaasi. Kas põhjuseks oli eelnev tüli lähedasega, seda selgitab prokuratuur praegu käimasolevate menetlustoimingutega.

Juhtunu tagajärjel purunesid paljud ümbruskondsete hoonete aknad ja elamu õu paiskus täis mitmesuguseid esemeid. Teada on, et kahe 20. eluaastates politseiniku seisund on väga raske. Plahvatuse oletatav põhjustaja viibis korteris üksi, ent operatiivtöötajad olid vahetus läheduses ja said seetõttu lööklaines tõsiselt viga.