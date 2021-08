Lubja tänava otsa juures murdunud puuhiiglase tüvel on näha tugevaid kahjustusi. Zimmer selgitas, et murdunud paplil oli juurekaelale tekkinud ristilõhe, mis viitas suurenenud murdumisohule. 27. juulil telliti puule resistograafuuring, et selgitada välja, kas puu tuleb võtta maha täielikult või on võimalik tüve mingis osas veel säilitada.