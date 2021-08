Plahvatuskoha naabrid räägivad probleemsest mehest

«Seal elas üks mees oma emaga. Ta saigi seni elus hakkama vaid tänu oma ema arukusele,» seletas naabertrepikojas elav proua Tiiu. Ühtlasi märkis ta, et arvas plahvatust tajudes, et nüüd küll kukub kogu maja kokku.

«Maja ees olid juba enne pääste- ja politseiautod. Ametnikud olid korterisse juba sisenemas, kui pauk käis. Ilmselt said nad kogu selle pahvaka endale näkku,» jätkas Tiiu. Tiiu naaber, kes keeldus ajakirjanikule oma nime ütlemast lisas lühidalt, et tema teada oli korteri peremehe näol tegu asotsiaalsete elukommetega endise vangiga. Pikemalt ta aga oma taustateadmist jagama ei soostunud. «Olin parasjagu viiendal, kui plahvatus juhtus. Trepikoja kaudu õue joostes ma leeke ei näinud, aga kõik aknad olid kildudeks,» rääkis plahvatuse kohast kolm korrust kõrgemal elav 26-aastane Karl. Tema nägi oma silmaga põletushaavade ja söestunud riietega ametnikke.

Noormehe sõnul oli üks naabritest teatanud hädaabi numbrile gaasilekkest. «Mina vaatasin aknast välja kohe pärast plahvatust ja siis olid küll päästjad juba all. See tundus väga imelik.»

Juhtunu täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. «Seni kogutud andmetel on meil alust arvata, et plahvatus võis olla tahtlikult tekitatud, mistõttu uurime juhtunut plahvatuse tekitamise paragrahvi järgi. Praegu on aga kõige olulisem, et kõik õnnetuses viga saanud inimesed paraneksid ja soovin neile kiiret taastumist,» sõnas Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja.