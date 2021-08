Tartust veerandtunni sõidu kaugusel Rõhul hakati maaülikooli katseaias 14 aastat tagasi kasvatama ja uurima viinapuid. Kandeikka jõudnud taimedega on kümnendi jooksul tehtud omajagu katseid, muu hulgas on uuritud marjade ja lehtede biokeemilist koostist ning järele proovitud on ka mitu veinitehnoloogiat. Nüüd on käsile võetud lehtedest väärtusliku loomasöödalisandi valmistamine.