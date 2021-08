Kohapeal selguski, et kolmele inimesele tuleb linnal pakkuda öömaja. Samas saadi teada, et veel mitmed elanikud liikusid sugulaste või tuttavate juurde.

«Endiselt on oodatud meie poole pöörduma need, kel on õnnetuse tõttu tekkinud muid kiiresti lahendamist vajavaid muresid. Näiteks oleme ühele purustatud akendega korteris elavale vanaprouale tellinud koristusteenuse,» selgitas Klaas. Ta soovitas abipalvetega pöörduda linnavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhataja Inge Kooli ametitelefonile 5 866 7710.