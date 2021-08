Et vihm hoones voolama pääses, oli tingitud sellest, et ühes maja osas käib praegu remont ning ehitusfirma oli sellega seoses avanud ühe saali lae. Ehkki lae kohal oli varikatus, sadas tugev vihm selle vahelt läbi ja jõudis alumise korruse hoidlatesse.

Kirjandusmuuseumi direktor Tõnis Lukas kinnitas, et kuigi kahjustused on märkimisväärsed, ei olnud suurem osa muuseumi varadest ohus. «Midagi väärtuslikku kadunud ei ole,» sõnas ta. «Mõned ruumid ja sealsed kahjustused on tõsised, aga mahtu hakkame hindama homme.»