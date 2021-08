Kolmapäeva, 11. augusti seisuga viibib Tartu ülikooli kliinikumis 11 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kes vajavad isolatsiooni. Neist üks on intensiivraviosakonnas.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige professor Joel Starkopf selgitas, et näha on aeglast, aga veenvat haiglaravi vajaduse kasvu, mida saab ka nakatumise kasvu põhjal eeldada. «Viimase nädala-kahe jooksul on lisandunud haiglaravile kuni kaks patsienti päevas. Eesti nakatumistaset ja haiglaravi vajavate patsientide hulka vaadates oleme sarnases seisus, nagu 2020. aasta novembris,» selgitas professor Starkopf.