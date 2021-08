Ehituseks sobivaid alasid leida on keeruline protsess, mille käigus tuleb koostada hulk analüüse, kaasata avalikkust, kokku leppida maaomanikega. Juba 2005. aastal lepiti Tartus kokku, et eraomandis 22,2-hektarine Ihaste tee 18 maaüksus hoonestatakse nii, et 5,3 hektarit sellest maast jääb edasi metsaks.