Võimukandja on selle algatusega meeletult hiljaks jäänud, sest kõrgema nakkusriskiga töökohtades on tööandjad juba ammu aktiivse ennetusega tegelenud, sealjuures kedagi vallandamisega ähvardamata

Kas vaktsiini- ja testivastaste vallandamise õigus ei piira mitte töötajate õigusi? Kas tulevikus hakkabki inimese tervise üle otsustama tema tööandja? Kas saabki olema nii, et tööandja võib dikteerida, millise sutsaka töötaja peab saama, või muidu saab kinga? Kas töötaja peabki olema valmis kõikvõimalikeks testideks ning gripi-, puugi- ja kõik muud vaktsiinid, mis maailmas on saadaval, peavad jõudma ülemuse nõudmisel tema kehasse? Kas see poleks mitte absurd?