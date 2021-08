Tartumaale lisandus ööpäevaga 79 koroonapositiivset

Uutest nakatunutest 270 inimest ehk 78,5 protsenti olid vaktsineerimata. 17 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 57 (16,6 protsendi) nakatunu vaktsineerimiskuur oli lõpetatud.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 120 inimesel. 85 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Ööpäeva jooksul manustati 6163 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 675 335 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 585 918 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,2 protsenti.