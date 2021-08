Tartlased tõid pokkerimeistrivõistlustelt ühe punktiga kulla

Eestis on pokkerimäng pigem hobi, mis toob ka sisse, kui elatusvahend. Värskete Eesti meistrite seas on erinevate elualade inimesi, professionaalseid pokkerimängijaid on vähem. Näiteks on võidukas tiimis arst, politsei vanem­uurija ja biotehnoloogialabori ülem. Professionaalne mängija on võistkonnas Runnar Lindepuu.