Kevadel õppis Kallaste koolis 35 last. Sügisest jääb kolmekorruseline koolimaja teadmata ajaks tühjalt seisma. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Tänavu 1. septembril Kallaste koolis kell enam ei helise, sest kevadel otsustas Peipsiääre vallavolikogu, et see õppeasutus liidetakse Kolkja lasteaed-põhikooliga ning Kallaste koolimajas õppetöö lõpetatakse. Vastuseks sellisele asjade käigule on enamik Kallaste koolis õppinud laste vanematest otsustanud oma võsukesed panna hoopis Mustvee vallas asuvasse Peipsi gümnaasiumisse.