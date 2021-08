Pole kahtlustki, et tänavune rekordkuumusega üllatanud suvi on märk globaalsest soojenemisest, kuid iseasi on muidugi, et kes ja kas üldse selles end süüdi peaks tundma. Ent isegi kui kliimamuutused oleksid kellegi osav müügitrikk ja suur rohepesu, siis kas peaksime jätkama samas vaimus ja sööma-jooma kõike, mis parasjagu isuäratav näib, sest pealtnäha on ju hästi?