Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde väitis, et osaühingult TipTipTap tellitud kabiin vastab standardile. Ometi tuvastas Tartu Postimees kohapeal mõõdulinti appi võttes, et välimise ukseava kõrgus on vaid 186 sentimeetrit ning puidust platvormile viiva sisemise oma pelgalt 173 sentimeetrit.