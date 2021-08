lronile on pinnuks silmas Reola rongipeatus, kus rongifirma teatel tihti kedagi peale ei tule ega maha lähe. Nii on rongifirma otsustanud Reola peatuse sulgeda. Aga rahu ei anna üks küsimus: kas tõesti on Tartule lähedal asuv Reola Petseri raudteel ainus peatus, kus rahvast Elroni jaoks liiga vähe? Lähme rongi peale ning uurime järele.