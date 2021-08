Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht ütles, et muret teeb teadmata nakatumiskohaga haigete suur osakaal, mis on 32 protsenti kõikidest nakatumistest. Peamiselt nakatuvad haiged perekonnas või ka meelelahutusasutustes koos sõpruskonnaga.

Tartumaa haigestunute keskmine vanus on 31 aastat, enim haigestunuid on vanusegrupis 20–29. «Haigusnähtudest kurdavad hetkel haiged kõige enam palaviku ja köha-nohu üle,» sõnas Luht.

Tartumaal on hetkel seitse aktiivset koroonakollet, milles kokku haigeid 92. Juuli keskel Tartu ööklubis Shooters levinud haiguse tõttu on praegu tekkinud kolm koroonakollet, kuid juba on tekkimas ka neljas. Kokku on meelelahutuskolletes haigestunuid 50.