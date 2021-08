Kauaaegne haridustöötaja väntab sadu kilomeetreid, et toetada ellujääjaid

«Selle kodanikualgatusega soovime toetada kõiki ellujääjaid, kes on pidanud oma lapseeas kogema seksuaalset väärkohtlemist,» ütles Kukk. Aktsiooni eesmärk on aidata luua ühiskondlikku mõistmist nii, et ellujääjad saaksid igal ajal oma vajadustest rääkida ilma hirmuta, et neid uuesti ei taasohvristataks.