Tõnu Kaljuste ja Tallinna kammerorkester annavad kahe nädala jooksul kuus kontserti, kus kõlab Heino Elleri muusika: 12. augustil Kambja Martini kirikus, 13. augustil Hageri Lambertuse kirikus, 14. augustil Triigi filharmoonias (kontserdi pealkiri on «Lainete vahel»), 17. augustil Põltsamaa Niguliste kirikus, 18. augustil Viljandi Pauluse kirikus ja 19. augustil Räpina Miikaeli kirikus.

Korraldaja sõnul toimuvad kõik kontserdid uusi koroonareegleid arvesse võttes. Kõigil täisealistel inimestel tuleb kontserdile tulles lisaks piletile kaasa võtta nakkusohutuse tõend, see on digilugu.ee portaalist all laetav kõigile, kes on vaktsineeritud, koroona läbipõdenud viimase kuue kuu jooksul või teinud 72 tunni jooksul PCR-testi. Samuti tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, sest neid kontrollitakse pisteliselt.

Neile, kel nakkusohutuse tõend puudub, pakub korraldaja kohapeal võimalust teha enne kontserdi algust tasuta antigeeni-kiirtest. Kiirtesti tegemiseks tuleb tulla kohale varem: kell 19.30 algava kontserdi eel on tasuta testimispunkt avatud kell 18–19 ning kell 19 algava kontserdi eel kell 17.30–18.30. Varem kohaletulek on vajalik selleks, et kontserdi alguseks oleks kõik testid tehtud.

Ilma nakkusohutuse tõendita pääsevad kontserdile nooremad kui 18-aastased ning erivajadusega inimesed.

Tallinna kammerorkester. FOTO: Rene Jakobson