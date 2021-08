Tartu ettevõtluse arengu osakond sai uue juhi

Kaili Ojamets on lõpetanud Tartu ülikoolis ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriõpingud ning täiendanud end USAs Stanfordi ülikoolis. Ta on töötanud ettevõtluse arendamise peaspetsialistina Tartu linnavalitsuses ning viimati juhtis innovatsiooniklastrit MikrobioTaLo.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul oli osakonnajuhataja kohale rõõmustavalt tugev konkurss. «Olen kindel, et juhiks valitud Kaili Ojametsa mitmekülgsed kogemused ja ambitsioonikus aitavad Tartu linna ettevõtluskeskkonna arendamisele tõhusalt kaasa. Ettevõtluse arengu osakonnal on täita väga oluline roll, et Tartus oleks olemasolevatel ettevõtetel hea tegutseda ja oma tegevust laiendada ning siinne keskkond soosiks uute ettevõtete käivitamist ja arendamist,» sõnas Tamm.