Jalgpalliklubi avas Raadil uue kodustaadioni

Staadionikompleksi rajamine sattus äärmiselt keerulisse koroonaaega. Kõigi tagasilöökide kiuste on poolteist aastat tagasi alanud ehitustööd nüüdseks jõudnud faasi, kus väljakut saab iga päev treenimiseks kasutada. Laupäeval korraldas JK Welco koos oma noortesüsteemi WJK Santose kogukonnaga uues kodus esimese perepäeva ja traditsioonilise sõprade jalgpalliturniiri, et esmalt avada staadion oma klubiliikmetele. Keerulise majanduskeskkonna kiuste loodab Welco jätkata staadioni arendamist juba lähikuudel, kui väljaku kõrvale hakkab kerkima ka puidust tribüünihoone. Kogu kompleks saab täies hiilguses valmis järgmisel suvel, siis on klubil plaanis korraldada kogu staadionikompleksi pidulik avamine.

Tartu Welco tegevjuht Edgar Leht rõõmustas, et klubi leidis väärikas asukohas paiknevale staadionile – kompleks asub otse Eesti Rahva Muuseumi vastaskrundil – ka väärika nimisponsori. «Mul on väga hea meel, et meie pikaajaline peasponsor on otsustanud jätkata seda teed koos Welcoga ning meeletu töö ja hingega rajatud staadion kannab just Holm Parki nime. See loob usu ja kindluse, et koostöös Holmiga me saame staadionikompleksi lõpuni arendatud. See on järjekordne märgiline tähis meie klubi arengus ja ühises koostöös, mille juured ulatuvad 2016. aasta algusesse.»