MTÜ Ihaste Elanike Liidu juhatuse liige Lenne Rähn-Kuusik nentis, et kurb on see, et neid pole piisavalt informeeritud. Näiteks on tal kahju, et linnavalitsus ei leidnud aega raietöödest teavitamiseks, sest raie tuli avalikuks, kui vaidlustamise aeg oli möödas. «Keegi ei kola ajaviiteks registrites,» märkis Rähn-Kuusik. Et vaidlustada enam ei saa, ei näe ta ka võimalust, et metsatöid saaks kuidagi juriidiliselt enam peatada.