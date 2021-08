Ta tõdes, et veiniala paigutamine toidutelkidest eemale oli õige otsus. «Alkohol ei peagi olema kõigile kättesaadav ja veiniala toimis eraldi hästi. Seal oli oma seltskond ja publik,» lisas ta.

Oodatust vähem kirev oli toidutänav turuhoone ümbruses, kus mitu kauplejat otsustas kohale tulemisest viimasel hetkel loobuda. «Kauplejatel pidid olema tehtud koroonatestid ja tuli jälgida üritusele pääsemise reegleid. Tean, et väiketootjatele valmistas see probleeme, sest festivalile tulek on kulukas ja miinust teenida keegi ju ei taha,» rääkis Ostrat.