Nõo vallas võistlevad omavahel vihmas ja poris nelikveolised masinad

Laguja võislus on osa Offroad Racingu Eesti meistri- ja karikavõistlustest ning tegemist on maastikusõitjate ringrajavõistlusega, kus võisteldakse umbes neljakilomeetrisel ringil väikesel maa-alal. Tänase ilmaga tuleb võistlejatel läbida porine ja märg rada, mis paneb oskused igal juhul proovile. Võistlusrajal on nii tõuse kui laskumisi, savi- või mudalõike ning veetakistusi.