Tartule kirjutatud romantilise uudisteose helilooja on Tiit Kikas ja sõnade autor Jaagup Kreem. Ööbiku osas on sopran Elina Nechayeva ning Üliõpilast kehastab tenor Reigo Tamm. Ooperis on veel kaks tegelast: Professori Tütre rollis tuleb publiku ette metsosopran Kai Rüütel ja Roosipuud mängib bariton Raiko Raalik. Linnarahvast laulab-mängib E STuudio noortekoor.