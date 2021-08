Raietööd on planeeritud teostada Elva linnas, Elva metskond 260 (17001:001:0197) kinnistul. Praegu kehtiva Elva linna üldplaneeringu järgi on antud kinnistu määratud rohealaks.

Üldplaneeringu põhjal kuuluvad rohealadel asuvad metsad säilitamisele. Praegu koostamisel olevas Elva valla üldplaneeringus on ala samuti määratud rohealaks. Üldplaneeringu põhimõtte järgi on asulates ja asulate ümbruses paiknevad metsad elanikkonnale väärtuslikud nii esteetiliselt kui ka puhkeväärtuslikult ning planeeringus on kirjas nende majandamisele lisapõhimõtted.

Betooni tänava lõpus asub tehasehoone – kõnealune mets on puhverala tehase ja elamukruntide vahel. Samuti käivad kohalikud elanikud metsas tervisesporti tegemas ning mets on justkui rohekoridor koos Põllu tänaval asuva metsaga.

Elva linna väärtus on rohealade arvukus ja metsalinna miljöö, mis mõjub positiivselt inimeste heaolule ja tervisele. Elva valla jaoks ei ole tiheasustusaladel olevad metsad majandusmetsad, vaid neil on puhkeväärtus. Sellistes metsades näeme pigem hädavajalikku hooldusraiet metsa väärtuse tõstmiseks ja sanitaarse seisundi parandamiseks.

Seetõttu soovib Elva vallavalitsus, et riik loovutaks kohalikule omavalitsusele Elva metskond 260 kinnistu ning annab sellega tagasi Elva vallale väärtusliku puhkemetsa, mida suudab vald suudab ise hooldada. Elva vallavalitsuse jaoks on arusaamatu, miks peaks see kinnistu kuuluma RMK-le, kui seda ei ole võimalik tulu saamise eesmärgil majandada. Kõnealune mets on olulise tähendusega nii linna elukeskkonna kui ka planeerimispõhimõtete jaoks.