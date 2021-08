Tartu linna ja kliinikumi ühine kampaania «Hoiame Tartu avatud» on laienemas väljapoole linna piire lähivaldadesse ja ka kaugematesse kohtadesse, et viia võimalus vaktsineerida ja nõu küsida veelgi lähemale inimeste kodukohale.

Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaatori Tiina Tederi sõnul ei ole sügis-talvine viiruste periood enam kaugel, mistõttu tuleb leida aina uusi võimalusi, kuidas vaktsineerimine inimestele võimalikult kättesaadavaks teha just viimasel suvekuul. «Vaktsineerimisbuss on täiendav võimalus juba töös olevale Tartu vaktsineerimiskeskusele ning kliinikumi peamajas läbi viidavale patsientide ja nende lähedaste vaktsineerimisele. Bussis töötab Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskond, kes tagab ka tavapärase 15-minutlise jälgimise vaktsineerimise järgselt,» selgitas Tiina Teder.

Ta lisas, et COVID-19 haiglaravi vajavate patsiente lisandub igapäevaselt ning peamiselt on need just vaktsineerimata inimesed. «Tartumaa elanikud on olnud eeskujulikuks vaktsineerimisel ning selleks, et Tartu ja Tartumaa saaks jääda avatuks peame kõik üheskoos veel veidi pingutama,» rõhutas Teder.