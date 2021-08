Tartuffi tänane film: märkaja ja hoolija vajab märkamist ja hoolimist

Mulle on üheselt vastumeelne Aasia filmidest läbikumav mentaliteet, et kõige tähtsam on grupi heaolu. Grupi tasakaalu ei tohi häirida ja kui keegi häirib, on ta hukkamõistu väärt. Ja kes piisavalt selgelt hukka ei mõista, hullem veel kui kaastunnet üles näitab, on ise hukkamõistu väärt. Üksikisik ei olekski nagu oluline. Kui piisavalt piitsutada, küll siis tugevamad esile kerkivad. No ja kui mõni nõrgem hammasrataste vahele jääbki – mis seal ikka, tööõnnetus.