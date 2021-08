Nakkusohutuse tõendamiseks on osalejal kolm varianti: ürituse päeval kehtiva vaktsineerimiskuuri läbimine, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse proovitulemuse tõendid.

Ürituse peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on võimalik tasulist kiirtesti teha ka ürituse päeval, kuid see peaks olema pigem tagavaravariant.

«Kuna tahame väga, et üritusele saaksid tulla kõik soovijad, oleme valmis ka kiirtesti pakkuma ja selles osas vastu tulema. Küll aga saab see olema tasuline ning loodan, et inimesed leiavad siiski võimaluse testi teha enne 22. augustit,» nendib ta.