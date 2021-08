Jõgeva vallavanem Aare Olgo viibib pikemat aega haiguslehel. Osa vallakodanikest aga märkas, et Olgo sõidab ka haiguslehel olles ringi valla ametiautoga ning on kasutanud selle tankimiseks valla kütusekaarti. Vallavanem ei eitagi, et selles valimiseelsel ajal levivas infos on üht-teist tõsi, kuid mitte kõik.