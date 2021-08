Elekter kadus poole laulu pealt, teatas praegu esietendusel olev Tartu Postimehe kultuurireporter Raimu Hanson. «Lavastaja Ain Mäeots tuli paar minuti hiljem rahva ette ja avaldas lootus, et kohe-kohe saab kõik korda ning etendus jätkub viie minuti pärast,» rääkis Hanson.

Kell 21.40 tuli Mäeots aga veel mornima näoga kui enne taas publiku ette ning teatas: «See ei ole meie probleem, terves linnaosas on elekter ära.» Kuus minutit hiljem seisis lavastaja jälle laval ning edastas järgmise sõnumi: «Elektrilevist öeldi, et läheb veel pool tundi. Ja kui elekter tagasi tuleb, siis läheb meil viis minutit, et süsteemid taaskäivitada.»